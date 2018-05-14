Учёные РФ создали высокоточную антенну для изучения Вселенной

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Это удалось специалистам из «Информационных спутниковых систем им.Решетникова». Они спроектировали уникальную антенну для радиотелескопа с 10-метровым раскрытием.

Спроектированная антенна – это основной инструмент в разрабатываемом космическом аппарате «Спектр-М». Этот радиотелескоп займётся изучением Вселенной, применяя для этого радиоволны миллиметрового диапазона.

Уникальность созданной антенны состоит ещё и в том, что она способна к изменению своих форм в космосе. Чтобы результаты наблюдений получались более точными, её оснастят микродвигателями, которые обеспечат изменение позиций некоторых её частей.

Известно, что новую обсерваторию направят в одну из точек Лагранжа. Они привлекательны для исследователей космоса тем, что там уравновешиваются силы тяготения Солнца и Земли. Таким образом, «Спектр-М» будет работать на удалении 1,5 млн километров от нашей планеты.

Российские учёные для получения повышенной чувствительности приёмной аппаратуры учли, что ей предстоит осуществлять наблюдения при экстремально низких температурах. Согласно расчётам, они будут достигать минус 269 градусов по Цельсию.