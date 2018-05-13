Робот-гуманоид Atlas впервые пробежался без проводов

Вчера, 21:59

За несколько лет ученые смогли добиться невероятных результатов в сфере роботостроения человекоподобных машин. И теперь, без всяких сомнений, прогресс поднялся на очередную ступень, что говорит о еще большем успехе в данной отрасли.

Сообщается, что разработанный компанией Boston Dynamics робот-гуманоид Atlas пробежался без единого провода впервые, процесс был снят на видео. Примечательно, что еще некоторое время назад данная модель не могла передвигаться без специального оборудования, и происходил процесс крайне медленно, с сопровождающими робота специалистами.

Теперь Atlas может самостоятельно бежать по траве и другой поверхности, и делать это машине стало гораздо проще. Более того, робот способен перепрыгивать преграды небольшой высоты, немного настроившись на данный маневр. Очередные модели компании Boston Dynamics обещают быть еще более «умными» и ловкими.