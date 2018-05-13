Ученые: Порция мороженого на завтрак повышает интеллект

Вчера, 20:23

Исследователи пришли к неожиданному для самих себя выводу, что традиционный высококалорийный продукт может оказаться полезным. Речь идет не о фигуре, а о мозговой активности, об этом и рассказали эксперты.

Ученые провели эксперимент, к участию в котором пригласили добровольцев. Выяснилось, что одна порция мороженого, съеденная на завтрак с некой регулярностью на протяжении длительного времени, повышает интеллект. Специалисты объяснили, что проверяли мозговую активность испытуемых до и после употребления лакомства, после чего установили прирост показателей.

Исследователи признали, что мороженое по утрам действительно может оказаться полезным для многих людей, которые хотели бы улучшить показатели своего интеллекта. В частности, такую «диету» можно было бы испробовать на школьниках и студентах. Однако до конца не ясно, по какой причине получены такие результаты и что является основой для повышения мозговой активности от употребления мороженого. Ученые резюмируют, что требуются дальнейшие, более доскональные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть уже полученные ими результаты о пользе регулярного употребления мороженого.