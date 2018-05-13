В Калифорнии сняли на видео НЛО в виде космического червя

Вчера, 19:12

В штате Калифорния американцы сняли на видео НЛО, который имел необычную форму и напомнил людям космического червя. Об этом сообщает издание HotGeo, ссылаясь на зарубежные источники.

На территории южного города Калифорнии Сан-Хосе, который является популярной базой для туристов, американцы и гости страны были напуганы космическим объектом в небе. Как передают американские источники, среди холмов Кремниевой долины, центра технологий и инноваций, очевидцы наблюдали в небе загадочный НЛО, который внешне был похожим на большого червя.

Необычную форму НЛО было замечено 12 мая, в этот же день видео «червя» из космоса уже появилось на YouТube-канале UFO Institute. Пока данным аномальным происшествием занимаются опытные уфологи из США.