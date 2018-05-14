Уфолог нашёл на Марсе череп великана

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Учитывая размеры черепа, уфолог Джо Уайт выяснил, что данное существо имело рост более четырёх метров. По его словам, находка неизведанного объекта может говорить про возможную в прошлом жизнь на Марсе.

Скептики сомневаются в точности выводов уфолога и считают, что это похоже на обломки скалы. Однако приверженец альтернативной науки смог рассмотреть на фотографиях обнаруженного на Красной планете существа глазницы и челюсть, а также семь зубов. Фотографии были сделаны агентством NASA при помощи аппарата Curiosity.

По словам одного из охотников за инопланетянами, эти останки имеют прямое отношение к представителям исчезнувшей древней цивилизации.