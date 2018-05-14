Поисковая экспедиция РФ и США нашла гидроплан времен Второй мировой войны

Совместная операция американцев и россиян в Приморье стартовала 12 мая, а закончится 22 мая. За время работы специалистов ожидается обнаружение упавших самолетов военных времен.
Поисковики совместной экспедиции РФ и США сообщили о первых успехах стартовавшей 12 мая совместной научно-исторической поездки. В рамках проекта ожидается нахождение мест падения американских самолетов в разные исторические периоды. Для главного ориентира взяты годы Второй мировой войны, а территорией поисков станет Приморье. Сегодня среди успехов американско-российской поиск-группы определение координат гидроплана, упавшего во время атаки.
Также удалось найти гильзу, калибр 12,7, которая предназначена для пулемета «Браунинг» (гидроплан «Каталина»).