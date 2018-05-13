15 мая возле Земли пролетит огромный и опасный астероид «Аполлон»

Сегодня, 17:30

По словам учёных-астрономов, космическое тело достигает в длину от 53 до 120 метров. Скорость его движения составит около 12,66 километра в секунду.

По словам исследователей, группа из 30 астероидов, которые являются «Аполлонами», то есть группой, пересекающей земную орбиту, пролетят возле нашей планеты 15 мая текущего года.

Астрономы добавляют, что размер космического тела составляет от 53 до 120 метров. Однако переживать здесь не о чем, ведь для Земли эти астероиды никакой опасности не несут. Пролетать они будут довольно близко – на расстоянии, ближе Луны. Но если подобного размера космические тела и приблизятся к Земле, то они сгорят в атмосфере.

Двигаться астероиды будут со скоростью около 12,66 километра в секунду.