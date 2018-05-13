Учёные: Лекарства от остеопороза благоприятно влияют на сердце

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Речь идёт о медикаменте, которое называет «Алендронат». Именно оно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, которая может наступить спустя 10 лет после перелома берда.

В сообщении указывается, что при использовании «Алендроната» риск смерти от болезней сердца уменьшается на 67 процентов. Кроме того, на 45 процентов уменьшается смертность от инфаркта среди людей, которые получали перелом бедра. Говоря об инсульте, на 18 процентов смертность снижается в течение пяти лет и на 17 процентов – в следующие 10 лет.

Автор научной работы доктор Чинг-Лунг Чунг из Университета Гонконга отмечает, что результаты исследований показывают наличие в лекарственном препарате «Алендронат» веществ, обладающих кардиозащитными свойствами.