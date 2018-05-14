Созданные Сахаровым ядерные разработки на «Волгоградке» засекречены

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Весь арсенал приборов находится в музее Ульяновска, но доступа к «новинкам» 1942 года у людей нет. Историки предполагают, что деятельность физика была особо важной для военной отрасли. В пример ставят прибор, который просвечивал снаряд и сам находил брак.

Историки Ульяновска решили обратить внимание горожан на деятельность инженера-ядерщика Андрея Сахарова. Начиная с 1942 года, он по распределению прибыл на завод на «Волгоградке» и зарекомендовал себя прогрессивным работником промышленности, который готов к созданию уникальных разработок для военной отрасли. Известно из биографии ядерщика, что он за несколько лет упорного труда создал не один прибор и агрегат, позволяющий упростить деятельность на фронте. Однако уникальный прибор, который просвечивал снаряд и сам находил брак, до сих пор находится под пометкой «засекречено».

Создавал Андрей Сахаров и прибор для усовершенствования технологического процесса производства стальных сердечников для пуль. Особый интерес спецслужб к разработкам Сахарова сразу же проявился в том, что его «новинки» до сих пор не доступны для изучения и усовершенствования ядерщикам современности.