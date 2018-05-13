Ученые опровергли теорию о плоской Земле

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В последнее время многие стали подозревать, что космические агентства обманывают народ, рассказывая о круглой форме планеты. Специалисты внятно объяснили, почему популярное мнение о плоскости Земли не может быть правдой.

На сегодняшний день все больше популярности в определённых кругах набирает теория, согласно которой Земля является плоской, а круглая форма навязана мировыми космическими агентствами. Ученые попытались объяснить, почему это мнение не может быть правдой.

Гравитационные силы, согласно непреклонным законам физики, притягивают к центру планеты все, что находится на поверхности. Если бы Земля была действительно плоской, растения на ней росли бы диагонально, а вода обязательно вышла бы из берегов. Новая теория исключает существование магнитного поля, в результате все живое давно погибло бы. Плоская Земля не была бы разнообразной в рельефном плане, так как плиты не имели бы активности.