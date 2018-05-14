Российские физики претендуют на Нобелевскую премию

Сегодня, 03:40

Российские физики разработали установку XFEL, которая представляет собой рентгеновский луч, функционирующий благодаря активности свободных электронов. Устройство способно в деталях сфотографировать частицы нанометра.

Данная разработка теперь имеет все шансы на получение Нобелевской премии. Как рассказали специалисты, в XFEL в пределах кольца электроны начинают разгоняться до скорости, практически достигающей скорости света. В результате такого процесса возникают фотоны, имеющие различную длину волны, в частности, мерцающие в рентгеновских частотах. Этот вид частиц перемещается в специальные каналы, где исследуемый образец и поддаётся облучению.

Разработка XFEL создаёт улучшенный и более мощный сигнал, что способствует диагностике состава биомолекул за считанные часы. Это станет прорывом в сфере молекулярной физики, который можно сравнить с расшифровкой ДНК, открывая эпоху освоения рентгеновского излучения.