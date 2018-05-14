Уфологи обнаружили на Луне инопланетный танк

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На видеосервисе YouTube опубликовали новый материал, который показал немаловажную находку учёных. В последние годы появляется всё больше признаков существования инородной жизни.

Уфологи продемонстрировали инопланетный танк, оказавшийся на Луне. Боевая единица, по всей видимости, не функционирует и пребывает в запущенном состоянии. Приверженцы альтернативной науки занимаются поиском различных артефактов, которые имеют неизведанное происхождение.

Изначально, наблюдая фото спутника Земли, уфолог Тайлер Глокер обнаружил на нём объект больших габаритов, силуэт которого был похож на танк. Он имеет форму прямоугольника, на нём имеется что-то подобное башне, но без оружейного ствола. Размер инородной боевой машины несоразмерный с земной военной техникой и достигает 60 метров в длину и 40 в ширину.

Пока первооткрыватель ничего не может сообщить о происхождении инопланетного объекта, но на видео показал непонятный звук, исходящий с неба. Как он подчёркивает, это может заставить скептиков признать существование инопланетян и их соседства с людьми.