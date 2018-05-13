Ученые: В созвездии Дракона находится потенциально обитаемая суперземля

Сегодня, 15:24

Обнаруженная суперземля удалена от Земли на 21 световой год и входит в пределы обитаемости.

Международная группа ученых из Канарского института астрофизики под руководством Алехандро Суареса во время исследования созвездия Дракона обнаружила потенциально обитаемую суперземлю, на которой могут быть комфортный температурный режим и водные ресурсы в жидком состоянии. Обнаруженный объект вращается вокруг звезды, являющейся красным карликом, размеры которого в три раза меньше размеров Солнца. Масса потенциально обитаемого космического объекта в 2,8 раза превышает земную. Экзопланета удалена от нашей планеты на дистанцию, превышающую 21 световых лет.

Суперземлей называют планеты, во много раз превосходящие своими габаритами размеры и массу Земли, уступая при этом газовым гигантам Солнечной системы.