Учёные из МГУ создали вещество для безболезненной эпиляции

Вчера, 23:45

Обойтись без неприятных ощущений в процессе процедуры удаления волос средство позволит благодаря уникальному действию, которое направлено на прекращение молекулярных процессов в пределах волосяного фолликула.

Таким образом, учёные из МГУ добились безболезненного способа удаления волос при помощи специального геля. Так, специальная гелевая эпиляция проводится на протяжении 3-х этапов.

Во время первого подготавливают кожу при помощи бальзама, который облегчает доступ действенного препарата через кожу к фолликулу. 2-я стадия подразумевает нанесение полимерного геля. Он дозированно распределяет химическое вещество, которое направлено расщепить мягкий кератин волосяного покрова в тех местах, где соединены корень волоса и собственно фолликул.

И на 3-м этапе безболезненно удаляют ослабленные волосы посредством липкой полоски.

Эксперты подчеркнули плюсы разработанного препарата, это отсутствие побочных действий и прекращение дальнейшего роста волос.