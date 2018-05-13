Сеть «взорвало» видео алмазного НЛО, который напугал жителей США

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В социальных сетях продолжает набирать популярность видеоролик, который доказывает, что большой алмазный НЛО пролетел на территории США. Об этом передает информационный портал «ВладТайм».

Один из очевидцев НЛО, который снял корабль пришельцев на видео, проинформировал, что объект инопланетного происхождения передвигался с юга на север против ветра. Происшествие случилось в городе Уэстминстер, штат Колорадо. Американцу удалось через бинокль снять НЛО на камеру iPhone. По словам мужчины, НЛО было видно в небе примерно 15 минут.

«У объекта были серебряные детали, которые свисали ниже основного тела. Сам объект был черного цвета, но имел блестящую поверхность», - заявил очевидец, который пожелал оставаться неизвестным. Теперь видеоролик будут изучать уфологи, чтобы выяснить настоящую природу происхождения НЛО.