Учёные: Способ добраться на работу влияет на массу тела

Вчера, 23:15

Благодаря исследованиям, проведённым английскими экспертами, в которых участвовали 150 человек возрастом от 40 до 70 лет, стало известно, что люди, добирающиеся на работу пешком либо на велосипеде, имеют самый меньший показатель индекса массы тела.

Эффект получился из-за активных движений и имел силу долгое время. Таким образом, по словам учёных, то, как человек добирается на работу, имеет влияние на вес тела. Самый лучший способ добираться на работу на велосипеде. Велосипедисты имели вес на 5 килограммов меньше автомобилистов. Второе место заняли пешеходы, на последнем оказались люди, ездящие на работу на автобусах или других видах общественного транспорта.

Из-за малоподвижного образа жизни могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, диабет и пр. При занятии спортом мышцы и кости становятся крепче, самочувствие улучшается, а продолжительность жизни увеличивается.