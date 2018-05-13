Ученые: Искусственный интеллект поможет найти пришельцев

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Научная работа проводится международной группой ученых, собранных Институтом SETI. В основе дискуссии лежит документ «Alien Mindscapes», составленный Натали Каброль.

Согласно статьи, простые жизненные формы могут существовать на протяжении всей Вселенной, и чем сложнее жизнь, тем более редкой конвергенцией может быть. Конвергенция представляет собой идею о том, что большинство цивилизаций могут быть похожими на людей. Вероятно, будет и сильное отличие. Люсьен Валкович, представляющий Институт SETI, считает, что в данном вопросе потенциальным решением является тренировка искусственного интеллекта, который просканирует Вселенную на любые типы сигналов. После ученые будут вычислять любые типы аномалий.

Институт SETI представляет собой научно-исследовательскую некоммерческую организацию в США, свободную от налогов. Учреждение располагается в штате Калифорния и было создано в 1984 году. Специалисты института исследуют, понимают и объясняют происхождение природы жизни во Вселенной.