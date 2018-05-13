Учёные Гарварда хотят воскресить мамонта, чтобы победить глобальное потепление

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Учёные Гарвардского университета надеются создать живого мамонта на основе синтезирования ДНК, найденного в костях древних существ. Их коллеги из Кембриджского университета провели анализ, смогут ли мамонты вернуть похолодание на Землю.

На данный момент актуальным является вопрос глобального потепления. Учёные со всего мира предлагают самые сумасшедшие идеи для решения проблемы. Однако в Гарварде предложили необычный вариант – создать биологическое подобие мамонта, которое в дальнейшем сможет размножаться. Над подобным экспериментируют уже около 20 лет, но пока безуспешно. Учёные полагают, что синтезирование ДНК поможет им создать животных эпохи Ледникового периода.

За счёт этого, приспосабливаясь к условиям окружающей среды, мамонты будут изменять экологию, создавая уникальный ландшафт. Для этого необходима большая территория северной Европы, считают эксперты. Кроме того, это позволит уменьшить выбросы в окружающую среду, потому что мамонты являются некими фильтрами для воздуха. Если теоретические догадки будут оправданы, то уже в ближайшее 10-летие можно ожидать появление легенд Ледникового периода. В Кембридже считают, что гораздо дешевле обойдется создание нескольких крупных заводов для переработки загрязненного воздуха. Компромисс по-прежнему не найден.