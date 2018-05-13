Ученые признались, что не могут справиться с «эпидемией» депрессии у подростков

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Статистические данные страховой медицинской организации «Blue Cross Blue Shield Association» выявили, что депрессия быстрее всего распространяется среди подростков. За короткий промежуток времени показатели о каждом восьмом подростке, страдающим депрессией, быстро ухудшились. Ученые признаются, что не знают, как остановить «эпидемию».

Статистика показывает, что за три года с 2013 по 2016, количество молодых людей в США, которые страдают депрессией, увеличилось на 33%. К сожалению, несмотря на то, что информация было собрана по Америке, проблема носит глобальный характер.

Причины такого заметного ухудшения неизвестны. Также ученые не могут помочь родителям советом, как выявить у подростка депрессию на ранних стадиях. Гормональные изменения в этот период «смазывает все краски». Однако специалисты уверены, что не последнее место в списке факторов, вызывающих болезнь, занимает нарушение сна и чрезмерное использование мобильных устройств.

Стоит отметить, что депрессия у взрослых также остается загадкой. Неизвестны точные причины ее возникновения, а потому при первых подозрениях необходимо обратится за медицинской помощью.