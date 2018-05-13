Ученые: Осьминоги пришли на Землю из космоса миллионы лет назад

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Американские ученые заявили, что осьминоги являются «инопланетянами», которые эволюционировали на другой планете до того, как они появились на Земле сотни миллионов лет назад. По мнению экспертов, осьминоги пришли на Землю в виде замороженных яиц.

Автор исследования профессор Питер Годфри-Смит предложил новую теорию, согласно которой. Осьмоноги являются настоящими пришельцами из космоса. По словам ученых, осьминоги появились на Земле в виде яиц, которые прошли через процесс «криоконсервирования», известный как пансперми, ещё миллионы лет назад.

В новом исследовании говорится: «Геном осьминога показывает ошеломляющий уровень сложности белка, которого в 33 000 раз больше, чем в Homo sapiens. Ученые также заявили, что осьминоги быстро эволюционировали на Земле и произошло это примерно 270 миллионов лет назад.