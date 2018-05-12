Уфологи нашли на Красной планете инопланетянина, принесенного в жертву

Сегодня, 23:11

Эксперт-уфолог нашел на одном из снимков поверхности Марса неопознанный объект, который, по его мнению, убит или принесен в жертву. По его словам, NASA часто скрывают подобные снимки.

По предварительным данным, снимок, который так заинтересовал любителей неопознанных явлений, был сделан с помощью «Curiosity Rover», планетохода, передвигающегося по Марсу. На нем четко видно силуэт худощавого гуманоида, который будто разбился о скалу.

Подписчики канала исследователя на YouTube, где размещено видео с его мнением о происходящем, предположили, что инопланетянин жертва насилия. Блогер, в свою очередь, отметил то, что подобные снимки часто поддаются фотошопу. но подобные явления можно встретить в исходных материалах RAW-формата. Темы о пришельцах обсуждаются достаточно долгое время.

Существование других форм жизни доказано давно. Однако, уфологи уверяют, что бояться нашествия инопланетян не стоит. Объясняют они это тем, что на некоторых планетах действует сильная гравитация, которая не позволяет инопланетным существам выбраться за их пределы. Данные предположения подтверждают и астрофизики: для того, чтобы гуманоидам выбраться из своих планет, им потребуется ракета весом 400 000 тонн.