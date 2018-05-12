Ученые: Глюкоза понизит уровень конфликтов между парами

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Супруги ссорятся из-за низкого содержания глюкозы в крови. Соответственно, чем ниже уровень сахара, тем больше злоба и ненависть.

Американские медики поинтересовались у сотни пар из США касательно их семейных конфликтов и перепадов настроения. Итог опыта продемонстрировал, что стабильный показатель уровня сахара связан со спокойной жизнью без выяснения отношений и внутрисемейных ссор.

Малое количество глюкозы приводит к длительным и незамедлительным скандалам, обратная ситуация просматривалась, когда в организме у людей регистрировался нормальный уровень сахарозы.

Ученые посоветовали супружеским парам не приступать к ответственным разговорам на пустой желудок, при котором степень глюкозы падает до критических норм. Повысит уровень поедание сладкого, это поможет справиться с плохими эмоциями.