В австралийской пивоварне создали пиво для космонавтов

Вчера, 20:03

Австралийская компания «4 Pines Brewing» создала пиво, которым смогут насладиться космонавты. Теперь можно не выдавливать его из тюбика, а пить прямо из бутылки.

Австралийская пивоварня «4 Pines Brewing» в сотрудничестве с компанией «Saber Astronautics Australia» создали «космическое» пиво именующееся «Vostok Space Beer». Благодаря новой таре космонавты не будут выдавливать напиток из тюбика. Емкость похожа на привычные стеклянные бутылки, но горлышко значительно длиннее обычного. Это сделано с той целью, чтобы пиво не «выпадало» из бутылки, а плавно тянулось со дна в ротовую полость за счет специального фитиля, и удерживалась силой поверхностного натяжения. Само же пиво будет с низким количеством газов, но достаточным для того, чтобы насладиться вкусом продукта. Австралийский предприниматель Джейсон Хелд отметил, что в космосе лицо и язык опухают, поэтому, при разработке «космического» напитка, одной из целей было создать такой вкус, чтобы преодолеть эти затруднения.

Несмотря на то, что у космонавтов уже была возможность насладиться данным напитком в невесомости, пиво «Vostok Space Beer» создано специально для космонавтов. Оно тестировалось в условиях микрогравитации над Флоридой.

Известно, что японская пивоварня «Sapporo Breweries» осуществляла продажу «неземного» пива, которое, по их словам, сварено из ячменя, выращенного в орбитальной лаборатории МКС.