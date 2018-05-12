Ученые NASA обнаружили на Солнце очередную гигантскую дыру

Вчера, 19:58

Солнце постепенно входит в свой активный цикл и демонстрирует на своей поверхности аномалии, свидетельствующие о мощной утечке плазмы. Спутник SDO снял видео солнечной короны в ультрафиолете.

Ученые NASA вновь обнаружили на Солнце гигантскую коронарную дыру, которая свидетельствует, что звезда вступает в свой 11-летний цикл наибольшей активности. На кадрах небольшого видеоролика заметно, что размеры дыры нестабильны и имеют тенденцию к дальнейшему расширению. Потоки плазы устремляются в космическое пространство. К счастью, на этот раз Земля оказалась вне зоны глобального космического ветра.

Завершение прошлого года прошло под знаком неожиданного усиления солнечной активности. Достаточно вспомнить серию вспышек, которые произошли в сентябре. Тогда в некоторых регионах земли наблюдалось нарушение в электроснабжении, а также сбои мобильной связи и интернета. В настоящее время, риск подобных эксцессов только увеличивается.