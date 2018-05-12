В Петербурге студенты создали прибор для проверки качества продуктов

Вчера, 19:02

Оригинальные разработки российских студентов, в последнее время завоевывают рынок во многих отраслях медицины, робототехники и коммуникационных связей. На этот раз, уникальную разработку представили питерские старшекурсники.

Студенты Санкт-Петербургского университета создали мобильный прибор для проверки качества продуктов, как в торговых сетях, так и в полевых условиях на стадии созревания сельскохозяйственных культур. Устройство, представляющее собой комплекс специальных электродов и нейросети, способен делать моментальное тестирование в любых условиях.

Канцерогены, антибиотики, вредные добавки и патогены обнаруживаются в экспресс-режиме после соприкосновения с анализатором мобильного устройства. Таким образом, между покупателем и продавцом, касается ли это оптовых закупок или розничной продажи, изначально исключен дальнейший конфликт, который зачастую приводит к судебным тяжбам. Студенты намерены продолжить разработки в этом направлении.