Ученые: Обнародован список продуктов, ускоряющих преждевременное старение

Сегодня, 06:15

Специалисты рассказали, что употребление определенного вида пищи, несомненно, сказывается на внешности человека. Следуя советам экспертов, можно отказаться от некоторых продуктов, и тем самым продлить свою молодость.

Ученые подчеркнули, что главным врагом молодости является сахар, который преждевременно лишает организм коллагена, необходимого для эластичности кожи, отчего появляются ранние морщины. Также следует исключить из рациона трансжиры, присутствующие в выпечке с кремами и других продуктах, ведь с их употреблением возрастает риск возникновения старческого слабоумия.

Другие враги организма и молодости – колбасы, содержащие в составе фосфаты, которые провоцируют разрушение стенок сосудов и артерий. Как ни странно, но в списке вредной пищи есть и молоко, но отказаться от него желательно старикам, ведь данный продукт оказывает негативное влияние на кости пожилых людей, а также провоцирует воспаления из-за содержащейся в молоке лактозы.