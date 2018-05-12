Ученые нашли молекулу, уменьшающую деградацию при Альцгеймере

Вчера, 18:15

Исследование принадлежит авторству Кэти Крайнак, выпускнице Университета Пердью в американском штате Индиана, и Расселу Далу, исполнительному директору стартапа Neurodon. Научная работа говорит молекулярном активаторе SERCA, она опубликована на страницах Bioorganic Medicinal Chemistry Letters.

SERCA в модели болезни Альцгеймера показал возможность уменьшения клеточного стресса и предотвращение клеточной потери в нейронах. Он способен подправить ионно-кальциевый баланс в клетке и выступает в качестве терапевтической стратегии для разработки препаратов от нейродегенерации.

По словам Кэти Крайнак, они с Расселом Далом обнаружили смесь, способную замедлить и остановить Альцгеймера. В Великобритании к разрешению этой проблемы подходят при помощи нарциссов, выращенных в горах. Новый метод американских ученых может помочь и в лечении болезни Паркинсона.