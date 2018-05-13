Ученые выяснили, что секс не сможет заменить спорт

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Исследования канадских ученых показало, что для поддержания хорошей физической формы человеку необходимо 2,5 часа в неделю заниматься спортом. Своими результатами эксперимента исследователи опровергли мнение многих людей о пользе секса для снижения веса.

Ученые смогли выяснить, что занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения цели нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю.

Также, исследователи рассказали, что во время полового акта сжигается мало калорий. У женщин примерно 69, а у мужчин до 100 калорий. Следуя из этого, можно сказать, что для похудения спорт является намного эффективнее секса.