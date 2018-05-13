Ученые выяснили, как древние крокодилы превратились в дельфинов и китов

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Палеонтологи сделали уникальное и сенсационное открытие, исследуя экспонаты, представленные в музее Будапешта. По мнению научного сообщества, найден промежуточный вариант древнего крокодила, давший начало новому виду.

Ученые, исследуя останки животного, обитавшего во время Юрского периода из семейства крокодилов и названного Magyarosuchus fitosi, обратили внимание на ряд морфологических различий со своими ближайшими сородичами. Таким образом, была выдвинута теория о происхождении дельфинов и китов именно от этого вида наземных рептилий.

Благодаря современным методам компьютерного моделирования, было доказано, что одна из групп древних крокодилов была недостаточно защищена чешуйчатой броней и, со временем, была вынуждена скрываться от врагов в океанских водах. Постепенно, в ходе естественного отбора у рептилий появились ласты, плавники и прочие элементы, обеспечивающие долгое пребывание в водной среде. Итак, ученые доложили о найденном переходном звене крокодилов, дискуссии, о существовании, которого велись долгое время.