Уфолог: НЛО подлетел к МКС на расстояние «вытянутой руки»

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Соответствующее видео появилось в YouTube и уже набрало почти 5,7 тысяч просмотров. Виртуальный эксперт под ником streetcap в своих наблюдениях использовал кадры NASA.

Известный уфолог, который работает на виртуальной площадке и именует себя streetcap, вновь ошарашил публику кадрами с наличием объекта инопланетного происхождения. Неизвестный корабль вплотную приблизился к МКС и излучал свет с определенным интервалом, освещая необходимые ему участки станции и меняя траекторию движения. Пользователи сравнили его с прожектором.

Первая информация об НЛО дисковидной формы в небе появилась в 1935 году. Того года 18 июля в Канаде в провинции Саскачеван три человека стали свидетелями приземления неизвестного объекта в лесу у Нипавина. Интересно, что тогда люди рассказали, как видели гуманоидов в серебристой одежде, подымающихся по лесенке в свою тарелку. Достоверность факта остается недоказанной на 100%, но в лесу на месте приземления НЛО была выжжена трава, сообщают очевидцы.