Топот слонов поможет найти браконьеров

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Новые данные поспособствуют более оперативному выслеживанию любителей незаконной охоты. Как оказалось, топот слонов издает ультразвук, часто неслышимый человеком.

По мнению ученых, природа такого инфразвука изменяется в зависимости от состояния слонов. Это позволит установить в джунглях специальные приборы, которые зафиксируют топот больших животных на дистанции до шести километров, а далее при их помощи определить, как ведет себя стадо слонов.

Это также окажет помощь в слежке за браконьерами. Об их появлении станет известно, благодаря страху слоновьего стада, которое в паническом ужасе будет убегать от своих потенциальных убийц. К тому же в дикой природе не так много вещей, благодаря которым слоны пускаются наутек.