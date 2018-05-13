Ученые: Дыхание влияет на концентрацию внимания

Сегодня, 01:30

Ученые позвали респондентов, которые помогли им решить ряд задач, связанных с данной темой. Сосредоточенность на дыхании оказала им помощь в успешном завершении опыта.

Буддисты и учителя йоги ранее сообщали, что медитация и практика правильного дыхания улучшает навык сосредоточиться на чем-либо. Человек, если ориентируется на том или ином моменте, начинает успокаиваться. До этого ученые не могли доказать позитивное влияние дыхания на умение хорошо мыслить, но научные сотрудники Дублинского университета сделали это.

Итог опыта продемонстрировал, что правильное дыхание на время останавливает работу норадреналина. Это говорит о том, что дыхание воздействует на деятельность мозга и повышает внимание.