Ученые: Минеральная вода провоцирует рак щитовидки

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Помимо этого, злоупотребление минералкой приводит к гипертонии. Особо опасной она является для беременных женщин.

Ученые провели исследование, в результате которого установили, что людям не рекомендуется часто употреблять минеральную воду. Оказывается, этот продукт приводит к скачку гормонов Т3 и Т4 в организме. Из-за этого повышается риск заболевания гипертонией и раком щитовидной железы.

По словам специалистов, беременным женщинам не рекомендуют употреблять минеральную воду, так как это может привести к выкидышу или преждевременным родам. В таком случае дома лучше всего установить специальные фильтры для очистки воды и пить самую обычную воду. Это позволит избежать серьезных болезней в будущем.

Рак щитовидной железы развивается из фолликулярных или из С-клеток и протекает без ярко выраженных симптомов. Болезнь можно определить по появлению узловатых образований в области щитовидки или увеличению лимфатических узлов.