Ученые: Алкоголь и табак опаснее тяжелых наркотиков

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Наркологи, производя исследования причин и последствий вредных привычек, опираются не только на психологические и физиологические факторы, но и на статистические данные. Такой комплексный метод приводит к устранению некоторых стереотипов.

Например, недавние исследования ученых доказали, что алкоголь и табак опаснее тяжелых наркотиков. Дело в том, что на общее состояние здоровья человечества, в первую очередь, влияет массовость и географическая распространенность вредных привычек. Употребление алкоголя широко распространено по всему миру, за исключением мусульманских стран. Выявляется все больше фатальных последствий для организма при регулярном употреблении алкоголя.

Не только цирроз печени и разрушение психики сопровождают алкоголизм, но и тяжелые формы диабета, а также онкологических заболеваний.

Каждый год курение и алкоголь уносит до пяти миллионов жизней. Такая статистика не может не волновать научное сообщество, поэтому ВОЗ продолжает развивать все новые профилактические программы и рекомендации. Никто из ученых не спорит, что употребление опиатов страшная опасность, но она менее заметна в статистике смертей.