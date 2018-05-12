Ученые создали лекарство, очищающее артерии от бляшек

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Об этом сообщает американский специалист Нил Мансукхани, представляющий Северо-Западный университет в Чикаго. Результаты исследования представили в рамках научной конференции ATVB 2018 в Сан-Франциско.

Американские ученые создали нанонити, которые могут удалять холестериновые бляшки и жировые наросты в артериях и других сосудах. Работа препаратов была протестирована на лабораторных мышах с диагнозом «атеросклероз».

Эксперты провели эксперимент с короткими белковыми молекулами, которые при попадании в кровь сами собираются в нитевидные цепочки. Была проведена их модификация, в результате «голова» по структуре напоминала ключевую часть apoA1. Он отвечает за очистку клеток от излишков жира, включая холестерин.

Согласно задумке, нити уцепятся за жировые бляшки, оторвут их от поверхности сосудов и направят в печень для распада и дальнейшего вывода из кровотока.