Ученые назвали шесть главных средств, подтягивающих кожу

Сегодня, 10:42

Так или иначе, но все люди сталкиваются с возрастными проблемами, которые меняют внешность не в лучшую сторону. Состояние кожи особенно актуально и требует косметологического и фармацевтического вмешательств.

Ученые, работающие в этом направлении, после масштабных исследований определили и назвали шесть основных средств, которые подтягивают и омолаживают кожу. Кроме возрастных изменений, связанных с обезвоживанием клеток эпидермиса, на состояние кожи влияют внешние факторы, такие, например, как солнечное излучение, а также возрастающий ритм жизни, приводящий к стрессам. Главным бичом для кожи, является потеря эластичности.

Итак, в связи с этим, косметологи предлагают такое эффективное средство, как коллаген, который замедляет возникновение мимических морщин. Ретинол предотвращение кожных воспалений. Это вещество входит в состав ночных кремов. Гиалуроновая кислота наполняет клетки кожи необходимой влагой. Полиглуатоминовая кислота является прекрасным освежителем и, одновременно, средством для подтяжки. Кофеин, несмотря на существующие стереотипы, поддерживает упругость. Фруктовые кислоты, которые выделяются при нанесении масок, универсальны по своему позитивному действию.