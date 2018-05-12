NASA намерена отправить вертолёт на Марс в 2020 году

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Как сказано на официальном сайте агентства, летальное устройство Mars Helicopter отправится на Красную планету совместно с современным марсоходом. Предполагается, что он прибудет с иным исследовательским оснащением зимой 2021 года.

Национальное управление США по аэронавтике сообщило, что NASA планирует запустить вертолёт на Марс к 2020 году. Идея состоит в том, чтобы Mars Helicopter совершил как минимум 5 коротких испытаний. Научных заданий для вертолёта не запланировано.

"Сам факт полёта вертолёта в атмосфере другой планеты просто будоражит. Данный вертолёт впитал в себя огромный потенциальный запас науки для будущего, новых открытий, исследований и миссий ради Красной планеты", - сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

Стоит подчеркнуть, что работа над разработками ведётся с 2013 года. В случае успешности миссии, США станет первым государством, которое запустило на другой планете летальное устройство тяжелее воздуха.