Ученые показали, от каких бед магнитное поле защищает Землю

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Земля, по своему расположению в Солнечной системе, имеет самые комфортные условия, которые и привели к возникновению жизни. Однако несмотря все космологические «преференции», планета находится в постоянной опасности.

Ученые NASA уже много лет занимаются детальным изучением свойств магнитного поля Земли, которое защищает планету от многих бед. Главную опасность при этом несет Солнце, несмотря на то, что без него не было бы и жизни. Убийственные потоки солнечной плазмы задерживаются магнитной энергией, что и показали ученые в пятиминутном видеоролике. Как оказалось, несмотря на столетние исследования, энергия турбулентности солнечной плазмы, пока не изучена до конца.

Именно турбулентность влияет на то, что временами солнечный ветер, прорываясь сквозь магнитный щит, наносит удар по земной поверхности, отрицательно влияя на организм человека, а также коммуникационную и энергетическую инфраструктуру. Дальнейшее тщательное изучение турбулентности позволит решить проблему защиты первых колонистов на Марсе и Луне.