Ученые установили связь между насморком и женским оргазмом

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Новое научное исследование выявило обоснованный способ значительно повысить женскую чувствительность во время интимной близости.

В ходе уникальной исследовательской работы ученые из университета Дрездена (Германия) установили связь между заложенностью носа и женским оргазмом. Оказывается, устранив насморк перед сексом, представительницы прекрасного пола в 6 раз чаще достигают высшей точки наслаждения.

Избавившись от заложенности носа, женщина начинает чувствовать все запахи мужчины во время интимной близости, получая дополнительное удовлетворение, подытожили немецкие ученые.

Ранее специалисты успели огорчить всех обладателей лишнего веса, воспринимающих секс, как отличный способ стать стройным. Половой акт не способен заменить физическую активность, так как для поддержания себя в хороших кондициях необходимо 2,5 часа в неделю уделять интенсивной нагрузке. Многочисленные исследования показали, средняя продолжительность секса составляет 6-10 минут, поэтому лишь единицы способны потеть в постели по 2,5 часа каждые 7 дней.