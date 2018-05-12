Ученые: Древние киты Llanocetus denticrenatus были хищниками с зубами

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Изучив череп обитавшего около 34 млн лет назад кита Llanocetus denticrenatus, ученые установили его кардинальные различия с современными видами крупных морских млекопитающих в виде хорошо развитых десен с зубами и хищного образа жизни.

Кит Llanocetus denticrenatus является самым старым представителем своего класса из когда-либо обнаруженных учеными. Если его современники имеют во рту сотни пластин китового уса, то обитавшее около 34 млн лет назад морское млекопитающее измельчало мелкую добычу хорошо развитыми деснами с зубами. Более того, древние киты были хищниками, способными откусить солидный кусок плоти от крупных жертв. Злую шутку с зубами Llanocetus denticrenatus сыграла эволюция, заставившая десну древнего кита усохнуть. Потеряв еще не все «кусачки», древние киты перешли на сосание маленькой добычи и дробление большой. Появление усов позволило крупнейшим морским млекопитающим легче удерживать пищу во рту.

Ученые еще не закончили изучение черепа Llanocetus denticrenatus, так как оно требует анализа мягких тканей, а это очень сложно. Со стопроцентной уверенностью можно заявить, обитавший около 34 млн лет назад на Земле древний кит был свирепым хищником с зубами, подытожили специалисты.