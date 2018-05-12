VistaNews.ru


Учёные доказали, что приём антибиотиков младенцами вредит при вакцинации

Сегодня, 07:40

В Южной Австрии представители исследовательского института в Аделаиде (SAHMRI) изучили влияние приёма антибиотиков младенцами на эффективность важных для здоровья вакцин. Ведущий автор исследования Дэвид Линн утверждает, что вакцина хуже помогает ребёнку, если в его организме находятся антибиотики. Результаты эксперимента рассказаны Cell Host & Microbe.

Во время исследования учёные проанализировали реакцию организма, наблюдая за мышами. В результате они выяснили, что антибиотики разрушают ещё неокрепший биом маленького ребёнка до одного года. Из-за этого иммунная система не может в нужной степени отреагировать на вакцину и выработать необходимые антитела. Поэтому, если в организме младенца находятся антибиотики, реакция его на важные вакцины от менингита, коклюша, пневмонии и туберкулёза не такая сильная.

Поэтому автор исследования Дэвид Линн советует отказаться от приема антибиотиков детям до одного года, так как это негативно отразиться на эффективности важных для их здоровья вакцин.

Подписаться:

Поделиться:



Рекомендуем


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях