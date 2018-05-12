Учёные доказали, что приём антибиотиков младенцами вредит при вакцинации

Сегодня, 07:40

В Южной Австрии представители исследовательского института в Аделаиде (SAHMRI) изучили влияние приёма антибиотиков младенцами на эффективность важных для здоровья вакцин. Ведущий автор исследования Дэвид Линн утверждает, что вакцина хуже помогает ребёнку, если в его организме находятся антибиотики. Результаты эксперимента рассказаны Cell Host & Microbe.

Во время исследования учёные проанализировали реакцию организма, наблюдая за мышами. В результате они выяснили, что антибиотики разрушают ещё неокрепший биом маленького ребёнка до одного года. Из-за этого иммунная система не может в нужной степени отреагировать на вакцину и выработать необходимые антитела. Поэтому, если в организме младенца находятся антибиотики, реакция его на важные вакцины от менингита, коклюша, пневмонии и туберкулёза не такая сильная.

Поэтому автор исследования Дэвид Линн советует отказаться от приема антибиотиков детям до одного года, так как это негативно отразиться на эффективности важных для их здоровья вакцин.