NICER обнаружили пульсар на самой быстрой орбите

Сегодня, 06:15

Аппарат NICER смог произвести открытие двойной звездной системы. В системе одна звезда, пульсар, вращается вокруг другой всего за 38 минут. Ученые установили, что это самое быстрое вращение на орбите.

Следуя аппарату NICER, звезды находятся на расстоянии 300 тысяч километров, что меньше, чем расстояние от Земли к Луне. Если опираться на орбитальный период, то можно предположить, что звезда-карлик богата на водород.

Рентгеновский аппарат NICER установили на Международной космической станции в 2017 году. Он несколько месяцев вел наблюдение за звездами и установил не только периодичность вращения пульсара, но и время, через которое сигнал доходит до нас. Выяснить такие данные аппарат смог благодаря обычному GPS.

Звезду поменьше ученые назвали белым карликом, потому что звезда подобная нашему Солнцу не смогла бы вращаться на такой маленькой орбите.

Первыми пульсар начали исследовать еще в 2008 году при помощи рентгеновской обсерватории NASA, которая сгорела в слоях атмосферы. В 2017 году NICER подтвердил все собранные данные.