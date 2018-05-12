Ученые: Орехи снижают риск рецидивов колоректального рака

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Ученые доказали, что прием 28 грамм орехов дважды в неделю снизит риск рецидивов появления колоректального рака. Это заболевание характеризуют злокачественным новообразованием в толстом кишечнике и червеобразном отростке.

Коллектив ученых провел анализ взаимосвязи приема орехов со снижением рисков рецидивов колоректального рака у человека. В ходе исследований оказалось, что гипотеза специалистов получила подтверждение. Часто причиной гибели человека от указанного недуга называют позднюю диагностику и обнаружение опухоли.

Но если принимать по 29 грамм орехов дважды в неделю реально снизити риски для человека. Более того, этот способ поможет вовсе избавится от онкологии. Наиболее частым органом, в который метастазирует колоректальный рак, является печень. Это обусловлено особенностями венозного оттока от кишечника, который осуществляется через систему воротной вены печени.