Видео кратера Марса с высоты птичьего полета опубликовали ученые

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В Сети появилось видео кратера Марса с высоты птичьего полета. Необычный ролик ученые опубликовали для всех желающих в общий доступ. Необычное видео показывает геоисторию Красной планеты, заметны места столкновений с космическими объектами.

Ученые создали уникальную возможность для съемки кратера Марса. В итоге материал сформировали в ролик и представили к ознакомлению всем желающим. На видеозаписи можно заметить следы ударов о поверхность астероидов и комет. А поля из темных дюн - это остатки вулканического материала, деформированные ветрами. Запечатленный кратер Неукум расположен в 800 км от крупнейшего ударного бассейна на Марсе - Эллас.

Согласно толкованию географического словаря под кратером понимают верхнюю часть жерла вулкана чашеобразной или воронкообразной формы шириной от нескольких до десятков километров. Создается вид кратера с помощью былых или повторных излияний магмы. Также могут изменять форму и взрывы вулканических газов.