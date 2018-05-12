Опаснее пассивного курения только частые контакты с курильщиком

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О вреде курения ученые рассказали давно. Теперь стало известно, что опасность представляет собой даже контакт с курильщиком.

Ученые из Дрексельского университета Филадельфии (США) провели ряд исследований, в результате которых выяснилось, что для человека представляет опасность не только само курение, но и простой контакт с человеком, который имеет какую вредную привычку. Результаты своего исследования они напечатали в специализированном научном журнале Science Advances.

В ходе исследования установлено, что продукты, которые выделяются в результате горения представляют для человеческого организма большую опасность, чем предполагалось ранее. Выделяемые химические вещества способны оседать на коже, волосах, нанося долгосрочный вред. После того, как курильщик возвращается в помещение после перекура, мелкие частицы с его одежды начинают летать в воздухе, а их вдыхают люди, которые никогда не курили. Наличие вытяжки или вентилятора в помещении только усугубляет ситуацию, ведь таким образом вредные частицы распространяются еще быстрее.

Установлено, что в классе, где никто из детей не курит, 29% массы воздуха занимают токсические вещества, выделяемые сигаретами. Попадают они туда на одежде и волосах детей, родители которых курят дома. Разрешить ситуацию не поможет даже частое проветривание.