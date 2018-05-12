Учёные: Занятия штангой и гантелями спасут от депрессии

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Учёные заявляют, что депрессию можно лечить занятиями штангой и гантелями. По их словам, частая физическая нагрузка в роли средства излечения и профилактики депрессивных состояний увеличивают выделение дофамина, который является гормоном удовольствия.

Американские психиатры выяснили, что медикаменты не так хорошо справляются с расстройством, как вышеупомянутые физические занятия. Одним из наиболее хороших способов выделяют кардиотренеровки. Это могут быть любые занятия, которые увеличивают частоту сердцебиения. Это способствует сокращению определённых групп мышц.

Постоянные посещения спортзала не только укрепляют организм, однако способствуют лишиться приёма лёгких и тяжёлых антидепрессантов. Сейчас американские учёные работают над разработкой специальной программы профилактики и излечения депрессии посредством физической нагрузки, а это может помочь спасти здоровье и жизнь 50 миллионов человек в США.