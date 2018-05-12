Ученые: Гормон счастья не вызывает зависимости

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Ученые провели исследование реакции клеток головного мозга на различные вещества. Казалось, что гормон счастья не вызывает зависимости.

Американские ученые провели сложное исследование, направленное на изучение реакции клеток головного мозга в результате воздействия наркотических веществ и гормона счастья. Куратором эксперимента стал Марк фон Застров из университета Калифорнии в Сан-Франциско. Известно, что ранее специалисты не имели представления о том, что опиаты могут действовать на мозг не так как эндорфины. Результаты исследования дали четко понять причину того, что наркотические вещества у людей вызывают гораздо более сильное удовольствие, чем самые позитивные события в жизни.

Установлено, что опиаты практически идентичны по своей структуре молекулам эндорфина – гормона, который регулирует уровень удовольствия в человеческом мозге, хотя данные вещества и вызывают абсолютно разные реакции внутри самой клетки. Такие отличия в реакции вызваны тем, что наркотические вещества вызывают у человека стойкую зависимость, а гормон счастья – нет.

Результаты исследования помогут ученым создать вакцину от героина, "натравливающую" иммунитет на молекулы наркотика, или лекарство, которое блокировало бы его воздействие на нейроны, что станет прорывом в лечение наркозависимых.