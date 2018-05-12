Ученые: Жизни после смерти не существует

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Американские ученые доказали, что жизнь после смерти не существует. Свои выводы они обосновали фундаментальными физическими законами.

Вопросы, связанные с жизнью после смерти, всегда были достаточно интересны человечеству. Каждому из нас не хочется верить в свое полное исчезновение. Известно, что ученые и представители церкви к данной проблеме относятся абсолютно по разному, что позволяет каждому из нас выбрать для себя наиболее приемлемую позицию.

Ученые из Калифорнийского технологического университета (США) решили окончательно разобраться в проблеме, для этого они использовали фундаментальные законы физики. В результате исследования полностью доказано, что жизнь после смерти – миф. Куратор эксперимента Шон Кэрролл сообщил, что если бы жизнь после смерти была реальностью, то духовная составляющая каждого из нас должна была бы отделиться от телесной оболочки, но такое абсолютно невозможно.

Свое исследование американские ученые построили на теории квантового поля, которое содержит в себе все частицы – протоны и электроны. Если бы существовал загробный мир, то в данном поле должна была бы существовать дополнительная частица – дух, но она просто придумана.

Напомним, что ранее специалисты доказали, что в некоторых частях человеческого организма после смерти еще могут идти процессы жизнедеятельности, большая часть из которых идет в стволовых клетках. Они после смерти человека поддерживают себя, а также не теряют способности самовосстанавливатся. Их активность наблюдается в течение последующих 48 часов.