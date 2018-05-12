Найден новый след инопланетной жизни

Сегодня, 01:35

Калифорнийские учёные по смене сезонов на экзопланетах, которую предположительно можно видеть при помощи сверхмощных телескопов, выявили новые признаки инопланетной жизни.

К примеру, растительность в летнее время способствует уменьшению количества углекислого газа в пределах атмосферы северного полушария Земли. По словам специалистов, телескопы последующего поколения могут помочь с высокой чёткостью определить состав атмосферы экзопланет и изменения в насыщенности газов на протяжении года.

Сезонные колебания, которые возникают по причине наклона оси и движения планеты вокруг Солнца, имеют влияние на работу организмов. Они способны определить, в каком состоянии находится воздушная оболочка. Отличным маркером стал озон, который формируется благодаря химическим реакциям при участии молекулярного кислорода, выделяемый живыми организмами.