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Учёные: Частый секс омолаживает организм

Сегодня, 09:04

Британские учёные в ходе своего недавнего исследования установили, что регулярный и частый секс омолаживает организм человека. Информацию об этом сообщают англоязычные информационные агентства.

По словам учёных, секс является очень важным и одинаково полезным как для мужчины, так и для женщины. Дело в том, что во время полового акта вырабатывается гормон окситоцин и некий «горном любви». Благодаря им кожа людей делается упругой, а мышцы находятся в тонусе. Специалисты также отмечают, что постоянно занимающиеся сексом люди выглядят намного лучше и моложе людей, которые забросили свою интимную жизнь.

Кроме физиологического фактора, существует ещё и психологический. Имеется в виду, что секс вызывает положительные эмоции, которые очень позитивно влияют на человеческое тело, а здоровые интимные отношения способны снять стресс, избавлять от нервных расстройств и заряжать энергией. Кроме всего этого, половой акт улучшают кровоток и всю сердечно-сосудистую систему.


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